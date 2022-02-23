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    Морено – о Дзюбе: «Самый высокий футболист, против кого я играл. Постараюсь его остановить»

    Защитник «Бетиса» Алекс Морено высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    «Думаю, что Дзюба – самый высокий игрок из всех, против кого я играл. Но это не важно. Даже если он больше меня, я должен постараться его остановить», – сказал Морено.

    • Рост Дзюбы – 196 сантиметров.
    • Рост Морено – 179 сантиметров.
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    Источник: Marca

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    23.02.2022 18:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +341

      Константинн 23 февраля, 20:04

      Что его останавливать, он и так всю игру стоит.

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      Рейтинг: +33

      Slava52 23 февраля, 20:03

      Морено, ты главное держи Дзюбу за писю - тогда он расслабится. ха-ха

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