Морено – о Дзюбе: «Самый высокий футболист, против кого я играл. Постараюсь его остановить»

Защитник «Бетиса» Алекс Морено высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Думаю, что Дзюба – самый высокий игрок из всех, против кого я играл. Но это не важно. Даже если он больше меня, я должен постараться его остановить», – сказал Морено.

Рост Дзюбы – 196 сантиметров.

Рост Морено – 179 сантиметров.

«Бетис» примет «Зенит» завтра, 24 февраля. Начало матча – в 23:00 мск.

Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках