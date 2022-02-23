Лига чемпионов. «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» впервые сыграют друг с другом

Непредсказуемая игра будет. Тем интересней. Мои чувства разрываются. Между тем чтобы Рангник в очередной раз обосрался и Роналду выдал яркую игру. Как бы это совместить.
Продолжается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 23 февраля, «Атлетико» в первом матче встретится с «Манчестер Юнайтед».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на мадридском стадионе «Ванда Метрополитана», которая начнется в 23:00 по Москве.
- Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.
- У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.
- «Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.
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