Лига чемпионов. «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» впервые сыграют друг с другом

Продолжается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 23 февраля, «Атлетико» в первом матче встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на мадридском стадионе «Ванда Метрополитана», которая начнется в 23:00 по Москве.

Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.

У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

«Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.

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