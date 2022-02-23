Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Лига чемпионов. «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» впервые сыграют друг с другом

    Продолжается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 23 февраля, «Атлетико» в первом матче встретится с «Манчестер Юнайтед».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на мадридском стадионе «Ванда Метрополитана», которая начнется в 23:00 по Москве.

    • Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.
    • У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.
    • «Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

    Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

    «Атлетико» прервал пятиматчевую безголевую серию против английских команд

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 22:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 23 февраля, 22:41

      Непредсказуемая игра будет. Тем интересней. Мои чувства разрываются. Между тем чтобы Рангник в очередной раз обосрался и Роналду выдал яркую игру. Как бы это совместить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      mama1991 23 февраля, 22:21

      главное чтоб долетели....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 11:19

      Посмотрим! Как там сыграет Роналду?! Ставлю на МЮ!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru