«Ювентус» ни разу не проиграл в основное время в 2022 году

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Туринский клуб еще не проигрывал в основное время в 2022 году. «Ювентус» одержал пять побед, пять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение – от «Интера» Суперкубке Италии в дополнительное время.

Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время составляет 17 матчей.

Ответный матч состоится 16 марта в Турине.

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