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    «Ювентус» ни разу не проиграл в основное время в 2022 году

    «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Туринский клуб еще не проигрывал в основное время в 2022 году. «Ювентус» одержал пять побед, пять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение – от «Интера» Суперкубке Италии в дополнительное время.

    Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время составляет 17 матчей.

    • Ответный матч состоится 16 марта в Турине.

    Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

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    МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 01:25
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