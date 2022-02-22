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    «Шальке» – о сотрудничестве с «Газпромом»: «С тревогой следим за событиями в Восточной Европе. Мы против насилия»

    «Шальке» выступил с заявлением о сотрудничестве с «Газпромом» на фоне обострения конфликта России и Украины.

    «Шальке» с большой тревогой следит за последними событиями в Восточной Европе.

    Мы осознаем особую роль среди немецких клубов: «Газпром Германия», дочерняя компания российской энергетической компании «Газпром» – уже 15 лет надежный партнер «Шальке» и поставщик газа Германии.

    Руководство «Шальке» находятся в постоянном диалоге с многолетним спонсором клуба. Мы выступаем за мир и мирное взаимодействие. Мы против любого рода насилия и дискриминации», – говорится в заявлении «Шальке».

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    Источник: сайт «Шальке»

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    22.02.2022 21:16
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