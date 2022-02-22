Черевченко проводит последнюю тренировку в «Химках». Сегодня команду возглавит Юран («РБ Спорт»)

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран возглавит «Химки».

По информации «РБ Спорт», сегодня 52-летний тренер проведет собрание в «СКА-Хабаровске», на котором объявит об уходе из клуба. Спустя несколько часов Юран переедет в отель «Химок» – обе команды проводят сбор в Турции.

Юран возглавит «Химки» сегодня днем. Главный тренер клуба Игорь Черевченко в данный момент проводит последнюю тренировку с командой.