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    Черевченко проводит последнюю тренировку в «Химках». Сегодня команду возглавит Юран («РБ Спорт»)

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран возглавит «Химки».

    По информации «РБ Спорт», сегодня 52-летний тренер проведет собрание в «СКА-Хабаровске», на котором объявит об уходе из клуба. Спустя несколько часов Юран переедет в отель «Химок» – обе команды проводят сбор в Турции.

    Юран возглавит «Химки» сегодня днем. Главный тренер клуба Игорь Черевченко в данный момент проводит последнюю тренировку с командой.

    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
    • Юран тренировал команду в 2020-м году.
    • 25 октября 2021 года «Химки» объявил об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2022 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54699

      MaxRnD 22 февраля 2022, 19:15

      Там и так малина собирается, а если её ещё и Юран возглавит, то они сопьются все

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1995

      Vitaga 22 февраля 2022, 14:08

      зачем меняли тогда? Юран вывел команду из ФНЛ и его убрали. теперь как спасителя типа возвращают. всё как обычно-бестолковое руководство в своём стиле

      2
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля 2022, 13:05

      Юран с опытом ФНЛ может пригодиться.

      1
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