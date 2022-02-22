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  • Газизов: «Урунова хотел лично Федун. В Узбекистане влиятельные люди давили на семью Остона, чтобы он не переходил в «Спартак»

Газизов: «Урунова хотел лично Федун. В Узбекистане влиятельные люди давили на семью Остона, чтобы он не переходил в «Спартак»

22 февраля 2022, 10:47
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что владелец «Спартака» Леонид Федун был лично заинтересован в переходе полузащитника Остона Урунова в московский клуб.

– Зачем вы его купили в «Спартак»?

– Его хотел лично Федун. Когда я уходил из «Уфы», он спросил: «Как ты думаешь, кто ваш актив, кто может перейти с тобой?» Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть: Беленов, Фомин, Неделчару, Табидзе и Урунов. Федун сказал: «Мне из списка больше всех нравится Урунов». Мне он тоже нравился, поэтому подписали.

Переговоры шли тяжело. Кроме «Спартака», его хотели ЦСКА и «Рубин». В Узбекистане шло давление на семью, чтобы он ушел в другой клуб. Там есть влиятельные люди, которые могут авторитетом задавить, объяснить, куда надо идти.

Из-за этого даже агент говорил: «Нас просят, чтобы мы ушли в другой клуб». Пришлось заступиться. Я лично просил Леонида Арнольдовича, чтобы он переговорил кое с кем в Узбекистане и семью оставили в покое.

– Влиятельный человек – это Алишер Усманов?

– Я не называю фамилий.

  • В августе 2020 года хавбека приобрели у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Он забил 1 гол в 9 матчах.
  • За 1,5 года его дважды отдавали в аренду «Уфе».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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alefreddy
1645516379
все хотели Урунова но никто не поимел.Башкир опять на слуху
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zigbert
1645534725
Складывать легенды это как раз в характере Газизова.
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Hektor 84
1645656647
Выставляет Федуна идиотом больным? Ну да Федун выбрал ноу нейма лавочника еще и Лёша, вместо перспективного россиянина из основы Фомина. Газизов записделся.
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