Газизов: «Урунова хотел лично Федун. В Узбекистане влиятельные люди давили на семью Остона, чтобы он не переходил в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что владелец «Спартака» Леонид Федун был лично заинтересован в переходе полузащитника Остона Урунова в московский клуб.

– Зачем вы его купили в «Спартак»?

– Его хотел лично Федун. Когда я уходил из «Уфы», он спросил: «Как ты думаешь, кто ваш актив, кто может перейти с тобой?» Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть: Беленов, Фомин, Неделчару, Табидзе и Урунов. Федун сказал: «Мне из списка больше всех нравится Урунов». Мне он тоже нравился, поэтому подписали.

Переговоры шли тяжело. Кроме «Спартака», его хотели ЦСКА и «Рубин». В Узбекистане шло давление на семью, чтобы он ушел в другой клуб. Там есть влиятельные люди, которые могут авторитетом задавить, объяснить, куда надо идти.

Из-за этого даже агент говорил: «Нас просят, чтобы мы ушли в другой клуб». Пришлось заступиться. Я лично просил Леонида Арнольдовича, чтобы он переговорил кое с кем в Узбекистане и семью оставили в покое.

– Влиятельный человек – это Алишер Усманов?

– Я не называю фамилий.