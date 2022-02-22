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    Аллегри: «Сегодня Влахович дебютирует в ЛЧ. Я должен защищать его, как защищал других»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Душане Влаховиче перед первым матчем с «Вильярреалом» в 1/8 финала ЛЧ.

    «Мы не должны перегружать Влаховича. Сегодня у него дебют [в ЛЧ], не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года», – сказал Аллегри.

    • Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в конце января.
    • Он провел 4 матча за туринский клуб, забил 2 гола.

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    Источник: сайт УЕФА

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    22.02.2022 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 19:37

      Все верно, сейчас нельзя сказать что Влахович полностью раскрылся в Ювентусе.

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