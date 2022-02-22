Аллегри: «Сегодня Влахович дебютирует в ЛЧ. Я должен защищать его, как защищал других»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Душане Влаховиче перед первым матчем с «Вильярреалом» в 1/8 финала ЛЧ.

«Мы не должны перегружать Влаховича. Сегодня у него дебют [в ЛЧ], не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года», – сказал Аллегри.