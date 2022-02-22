Юран близок к назначению в «Химки»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран может возглавить «Химки».

По информации журналиста Сергея Ильева, 52-летний россиянин с большей долей вероятности станет новым тренером подмосковного клуба.

«О том, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов хочет видеть у руля команды наставника «СКА-Хабаровск», слышал уже не раз, даже знаю, что он встречался с ним, но это было еще в конце прошлого года. Потом дали отмашку: Игорь Черевченко остается.

Сейчас для смены тренера вроде бы не самый подходящий момент: уже скоро рестарт сезона. Но информация вот такая. Неужто это реакция на 3:7 в товарняке с Самарой?» – написал Ильев в телеграме.