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    Юран близок к назначению в «Химки»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран может возглавить «Химки».

    По информации журналиста Сергея Ильева, 52-летний россиянин с большей долей вероятности станет новым тренером подмосковного клуба.

    «О том, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов хочет видеть у руля команды наставника «СКА-Хабаровск», слышал уже не раз, даже знаю, что он встречался с ним, но это было еще в конце прошлого года. Потом дали отмашку: Игорь Черевченко остается.

    Сейчас для смены тренера вроде бы не самый подходящий момент: уже скоро рестарт сезона. Но информация вот такая. Неужто это реакция на 3:7 в товарняке с Самарой?» – написал Ильев в телеграме.

    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
    • Команду возглавляет Игорь Черевченко.
    • Юран тренировал «Химки» 2020-м году.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,7 тысячи подписчиков.

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    22.02.2022 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 11:29

      Неужели бросит свой "СКА-Хабаровск?"

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