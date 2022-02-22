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Юран близок к назначению в «Химки»

22 февраля 2022, 09:56
1

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран может возглавить «Химки».

По информации журналиста Сергея Ильева, 52-летний россиянин с большей долей вероятности станет новым тренером подмосковного клуба.

«О том, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов хочет видеть у руля команды наставника «СКА-Хабаровск», слышал уже не раз, даже знаю, что он встречался с ним, но это было еще в конце прошлого года. Потом дали отмашку: Игорь Черевченко остается.

Сейчас для смены тренера вроде бы не самый подходящий момент: уже скоро рестарт сезона. Но информация вот такая. Неужто это реакция на 3:7 в товарняке с Самарой?» – написал Ильев в телеграме.

  • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
  • Команду возглавляет Игорь Черевченко.
  • Юран тренировал «Химки» 2020-м году.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,7 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск Юран Сергей
Комментарии (1)
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zigbert
1645518552
Неужели бросит свой "СКА-Хабаровск?"
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