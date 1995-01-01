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    Мората – о сорвавшемся переходе в «Барсу»: «Сейчас это не важно. Я счастлив в «Ювентусе»

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался о несостоявшемся январском трансфере в «Барселону».

    «Сейчас это не важно. У меня был разговор с Аллегри – он сказал, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло.

    Я счастлив в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», – сказал испанец.

    • Права на Морату принадлежат «Атлетико».
    • Аренда форварда в «Ювентусе» истекает летом.
    • У туринского клуба есть опция выкупа.

    Мората надеется летом перейти в «Барселону»

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Морату

    Подписание Мораты в «Барселону» – приоритет для Хави

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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