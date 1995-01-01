Мората – о сорвавшемся переходе в «Барсу»: «Сейчас это не важно. Я счастлив в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался о несостоявшемся январском трансфере в «Барселону».
«Сейчас это не важно. У меня был разговор с Аллегри – он сказал, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло.
Я счастлив в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», – сказал испанец.
- Права на Морату принадлежат «Атлетико».
- Аренда форварда в «Ювентусе» истекает летом.
- У туринского клуба есть опция выкупа.
Мората надеется летом перейти в «Барселону»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Морату