Данжума: «Цель «Вильярреала» – побороться за победу в Лиге чемпионов»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума рассказал об амбициозных задачах, которые ставит перед собой команда в Лиге чемпионов.

«В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

Я никогда не скажу, что это невозможно. Хотя, конечно, мы считаемся аутсайдерами. Но такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», – сказал Данжума.

Соперник «Вильярреала» по 1/8 финала ЛЧ – «Ювентус».

Матчи состоятся 22 февраля в Испании и 16 марта в Италии.

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