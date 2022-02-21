Данжума: «Цель «Вильярреала» – побороться за победу в Лиге чемпионов»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума рассказал об амбициозных задачах, которые ставит перед собой команда в Лиге чемпионов.
«В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.
Я никогда не скажу, что это невозможно. Хотя, конечно, мы считаемся аутсайдерами. Но такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», – сказал Данжума.
- Соперник «Вильярреала» по 1/8 финала ЛЧ – «Ювентус».
- Матчи состоятся 22 февраля в Испании и 16 марта в Италии.
Источник: Corriere dello Sport