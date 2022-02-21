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    Данжума: «Цель «Вильярреала» – побороться за победу в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума рассказал об амбициозных задачах, которые ставит перед собой команда в Лиге чемпионов.

    «В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

    Я никогда не скажу, что это невозможно. Хотя, конечно, мы считаемся аутсайдерами. Но такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», – сказал Данжума.

    • Соперник «Вильярреала» по 1/8 финала ЛЧ – «Ювентус».
    • Матчи состоятся 22 февраля в Испании и 16 марта в Италии.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    21.02.2022 23:47
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