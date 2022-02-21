Данжума: «Цель «Вильярреала» – побороться за победу в Лиге чемпионов»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума рассказал об амбициозных задачах, которые ставит перед собой команда в Лиге чемпионов.

«В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

Я никогда не скажу, что это невозможно. Хотя, конечно, мы считаемся аутсайдерами. Но такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», – сказал Данжума.