Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

    «Брентфорд» в товарищеском матче сыграл вничью с «Рейнджерс» со счетом 2:2.

    В составе английской команды оба гола были забиты после передач Кристиана Эриксена.

    Датчанин пока не дебютировал за новую команду в официальных играх.

    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
    • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

    Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

    Эриксен: «После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь»

    Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

    Источник: твиттер «Брентфорда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94292

      zigbert 19 минут назад

      Пришло время выпускать Эриксена и в официальных матчах.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru