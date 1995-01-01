Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

Пришло время выпускать Эриксена и в официальных матчах.
«Брентфорд» в товарищеском матче сыграл вничью с «Рейнджерс» со счетом 2:2.
В составе английской команды оба гола были забиты после передач Кристиана Эриксена.
Датчанин пока не дебютировал за новую команду в официальных играх.
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления.
- Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
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