Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

«Брентфорд» в товарищеском матче сыграл вничью с «Рейнджерс» со счетом 2:2.

В составе английской команды оба гола были забиты после передач Кристиана Эриксена.

Датчанин пока не дебютировал за новую команду в официальных играх.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.

Контракт – до конца сезона с опцией продления.

Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

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