Форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья может перейти в «Локомотив»

Нападающий «Мидтьюлланда» Эдвард Чилуфья интересен «Локомотиву».

Скауты московского клуба следили за 22-летним футболистом еще в прошлом году, когда он выступал за шведский «Юргорден».

Тогда замбиец был близок к переходу в «Локо» за 5 миллионов евро, но в итоге сделка сорвалась.

Однако россияне не утратили интерес к форварду и продолжают просматривать его.

В составе «Юргордена» Чилуфья забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 73 матчах.

«Мидтьюлланд» его купил в конце января за 2,4 миллиона евро.

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