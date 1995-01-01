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    Форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья может перейти в «Локомотив»

    Нападающий «Мидтьюлланда» Эдвард Чилуфья интересен «Локомотиву».

    Скауты московского клуба следили за 22-летним футболистом еще в прошлом году, когда он выступал за шведский «Юргорден».

    Тогда замбиец был близок к переходу в «Локо» за 5 миллионов евро, но в итоге сделка сорвалась.

    Однако россияне не утратили интерес к форварду и продолжают просматривать его.

    • В составе «Юргордена» Чилуфья забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 73 матчах.
    • «Мидтьюлланд» его купил в конце января за 2,4 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16063

      Garrincha58 12 минут назад

      где они их отыскивают тоже наверное паспорт сделают

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