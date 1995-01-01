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    «Атлетико Минейро» впервые в истории выиграл Суперкубок Бразилии. Халк забил гол и реализовал два послематчевых пенальти

    В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» победил «Фламенго».

    В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были футболисты «Минейро» – 8:7.

    Экс-форвард «Зенита» Халк забил на 75-й минуте, а затем реализовал два послематчевых пенальти. Всего соперники пробивали 11-метровые 24 раза.

    Для «Атлетико Минейро» это первый в истории Суперкубок Бразилии. Ранее команда выиграла чемпионство и Кубок страны.

    Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»

    «Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах

    Халк – лучший игрок, нападающий и бомбардир сезона в Бразилии

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL 1 час назад

      Всего соперники пробивали 11-метровые 24 раза.

      ммммм
      блеск
      когда серия пенальти интереснее всего РПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Баба Дуня за зенит 1 час назад

      Халка назад в бомжатник срочно за тридцатку дежурную)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      хряк СМ > Баба Дуня за зенит 1 час назад

      Михалыч-Борисыч всегда знал что ты баба! но что Дуня только сейчас узнал!

      3
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