«Атлетико Минейро» впервые в истории выиграл Суперкубок Бразилии. Халк забил гол и реализовал два послематчевых пенальти

Всего соперники пробивали 11-метровые 24 раза.
ммммм
блеск
когда серия пенальти интереснее всего РПЛ
В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» победил «Фламенго».
В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были футболисты «Минейро» – 8:7.
Экс-форвард «Зенита» Халк забил на 75-й минуте, а затем реализовал два послематчевых пенальти. Всего соперники пробивали 11-метровые 24 раза.
Для «Атлетико Минейро» это первый в истории Суперкубок Бразилии. Ранее команда выиграла чемпионство и Кубок страны.
Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»
«Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах
Халк – лучший игрок, нападающий и бомбардир сезона в Бразилии