«Атлетико Минейро» впервые в истории выиграл Суперкубок Бразилии. Халк забил гол и реализовал два послематчевых пенальти

В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» победил «Фламенго».

В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были футболисты «Минейро» – 8:7.

Экс-форвард «Зенита» Халк забил на 75-й минуте, а затем реализовал два послематчевых пенальти. Всего соперники пробивали 11-метровые 24 раза.

Для «Атлетико Минейро» это первый в истории Суперкубок Бразилии. Ранее команда выиграла чемпионство и Кубок страны.

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