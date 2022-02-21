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  • Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)

Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)

21 февраля 2022, 18:32
33

Правительство РФ внесло новые поправки в закон о Fan ID, который вступит в силу летом 2022 года.

«Новые изменения в правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований касаются в первую очередь граждан, у которых окажутся проблемы с Fan ID – «паспортом болельщика».

В измененных правилах поведения зрителей власти прописали, что ждет любителей спорта, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика». Или в случае, если во время контроля билетов выяснится, что действие документа приостановлено. Организатор спортивного мероприятия или контролеры откажут гражданину во входе, даже если он предъявит купленный билет.

При этом билет – или иной документ, дающий право на посещение соревнований – будет аннулирован без возмещения его стоимости. Сотрудники будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским», – сообщает «Московский комсомолец».

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (33)
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AZ
1645457787
Лучше сразу в газовую камеру... Маразматики хреновы
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Viper for CSKA
1645458128
А давайте просто стадионы для граждан закроем и оставим на них только места для олигархов, высших чиновников и охранки. Российский футбол ведь исключительно для них существует.
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pele1981
1645458384
С таким качеством игры, которое показывают клубы РПЛ, болельщики вообще не должны ходить на стадионы, а смотреть это убогое зрелище либо по телевизору, либо в спорт баре!
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portero
1645458615
Ну и нах всё это,...
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хряк СМ
1645461913
"Сразу пулю в лоб", совсем правители охерели.
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Stavr007
1645462860
эммм, так болельщики не будут ходить на стадионы... исключительно рабы
Ответить
zigbert
1645465541
С такими законами посещаемость футбольных матчей резко сократится.
Ответить
Avengеr
1645466174
Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. У меня нет Fan ID. Я болельщик. Наряд полиции когда ждать???
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AtticusFinch1
1645466861
На всякий случай анализы кал и мочу с собой брать в контейнере?или там справки,инн?
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Garrincha58
1645467431
а кто им продаст билет без паспорта болельщика????
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