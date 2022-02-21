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    Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)

    Правительство РФ внесло новые поправки в закон о Fan ID, который вступит в силу летом 2022 года.

    «Новые изменения в правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований касаются в первую очередь граждан, у которых окажутся проблемы с Fan ID – «паспортом болельщика».

    В измененных правилах поведения зрителей власти прописали, что ждет любителей спорта, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика». Или в случае, если во время контроля билетов выяснится, что действие документа приостановлено. Организатор спортивного мероприятия или контролеры откажут гражданину во входе, даже если он предъявит купленный билет.

    При этом билет – или иной документ, дающий право на посещение соревнований – будет аннулирован без возмещения его стоимости. Сотрудники будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским», – сообщает «Московский комсомолец».

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии35
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      Рейтинг: +16062

      Garrincha58 9 минут назад

      а кто им продаст билет без паспорта болельщика????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Врундель 18 минут назад

      На всякий случай анализы кал и мочу с собой брать в контейнере?или там справки,инн?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +470

      I'll be back 30 минут назад

      Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию.
      У меня нет Fan ID. Я болельщик.
      Наряд полиции когда ждать???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +94292

      zigbert 40 минут назад

      С такими законами посещаемость футбольных матчей резко сократится.

      3
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      Рейтинг: +526

      Suvorov51 42 минуты назад

      Ну это бред какой то. я живу вдали от столице и что мне теперь приехав в МОСКВУ или ПИТЕР. нельза купить билет и посмотреть футбол. ну видел всякую дурь. ну эту. поверте нет слов. о каком развитии футбола будет идти речь. у меня есть паспорт с чемп.мира и чемп европы так зачем он нужен этот паспорт. что им делать. вы хотите.чтобы я ехал в столицу и делал себе паспорт. а так меня на стадион не пустят так что ли. ну и как это назвать ДЭБИЛЫ

      1
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      Рейтинг: +16062

      Garrincha58 > Suvorov51 6 минут назад

      тебе не надо никуда ехать паспорт можешь оформить по месту жительства на гос.услугах а если уже есть пспорт с ЧМ то и вообще ничего не надо хотя это всё дурь но никуда от этого не деться если хочешь смотреть наш го....ённый футбол на стадионе

      1
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      Рейтинг: +10308

      ivany4 44 минуты назад

      Все правильно.
      Закон принят - исполняй. Не сумели(РФС и клубы) отстоять свою позицию во время обсуждения закона - готовьтесь как следует, и с фактами, аргументами и статистикой, подавайте на пересмотр отдельных положений. Это будет более плодотворно, чем без дела молоть языком.

      ЗЫ. Все отписавшиеся, хоть раз прочитали этот закон???
      Зачем писать чушь и показывать себя глупым человеком?
      Во истину задумаешься, - что, на футбол ходят только отъявленные пьяницы, хулиганы и террористы?))

      0
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      Рейтинг: +526

      Suvorov51 > ivany4 41 минуту назад

      ТАК ОБЪЯСНИ МНЕ ТУПОМУ

      0
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      Рейтинг: +10308

      ivany4 > Suvorov51 6 минут назад

      Ты читал этот закон?
      Что тебе объяснить?
      В чем вопрос?
      Ответь по порядку и подробно.

      0
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      Рейтинг: +470

      I'll be back 51 минуту назад

      Как сделать QR-код или Fan ID ? В инете куча вариантов. Гуглите, Яндексите или по-другому Браузерите и будет вам удача.

      1
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      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL 1 час назад

      так возмущаются люди, будто бы хоть как то это влияет на вашу жизнь
      москва вся и так в камерах и личной жизни у вас особо то и нет

      2
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      Рейтинг: +1628

      mahan 1 час назад

      Данный закон противоречит многим законам, вас затаскают по судам те кто купит билеты, а большинство просто не будут ходить на стадионы, но это уже не футбол, и так в нашем чемпионате футбола все меньше и меньше, так ещё и без болельщиков, его совсем можно будет закрывать. Кому нужны шоу без зрителей.

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      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL > mahan 1 час назад

      у российского футбола и не должно быть фанатов, даже без фан айди
      его надо смотреть только потому что он наш?
      бред
      хочешь футбола - смотри все что угодно, но не это

      0
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      Рейтинг: +134

      Stavr007 1 час назад

      эммм, так болельщики не будут ходить на стадионы... исключительно рабы

      2
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