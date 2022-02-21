Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)

Правительство РФ внесло новые поправки в закон о Fan ID, который вступит в силу летом 2022 года.

«Новые изменения в правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований касаются в первую очередь граждан, у которых окажутся проблемы с Fan ID – «паспортом болельщика».

В измененных правилах поведения зрителей власти прописали, что ждет любителей спорта, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика». Или в случае, если во время контроля билетов выяснится, что действие документа приостановлено. Организатор спортивного мероприятия или контролеры откажут гражданину во входе, даже если он предъявит купленный билет.

При этом билет – или иной документ, дающий право на посещение соревнований – будет аннулирован без возмещения его стоимости. Сотрудники будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским», – сообщает «Московский комсомолец».

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей