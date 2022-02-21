Рамос требовал у Переса зарплату, как у Пике в «Барсе»: «Он получает так много, я хочу столько же или больше»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос мог остаться в «Реале» летом, если бы президент клуба Флорентино Перес удовлетворил его финансовые запросы.

По информации Sport.es, испанец узнал, что защитник «Барсы» Жерар Пике многие годы получал больше него. Сотрудники каталонского клуба подтвердили Рамосу эту информацию.

«Пике получает так много, я хочу столько же или больше», – говорил Рамос Пересу, пытаясь добиться увеличения зарплаты.

Рамос пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.

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