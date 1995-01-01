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    Рамос требовал у Переса зарплату, как у Пике в «Барсе»: «Он получает так много, я хочу столько же или больше»

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос мог остаться в «Реале» летом, если бы президент клуба Флорентино Перес удовлетворил его финансовые запросы.

    По информации Sport.es, испанец узнал, что защитник «Барсы» Жерар Пике многие годы получал больше него. Сотрудники каталонского клуба подтвердили Рамосу эту информацию.

    «Пике получает так много, я хочу столько же или больше», – говорил Рамос Пересу, пытаясь добиться увеличения зарплаты.

    • Рамос пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).
    • Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.

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    Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

    Рамос не сыграет в первом матче с «Реалом» (L’Equipe)

    Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +860

      Юрэс 45 минут назад

      Г дон МЕРКАНТИЛЬНЫЙ!!!!
      НИЩЕБРОД

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      Рейтинг: +2489

      Радио1000шумеров 1 час назад

      То есть Рамос требует зарплату не за собственную игру, а за достижения Пике? Акуенный чувак, чё с Биллом Гейтсом не сравнился? Рамос желает выплатит миллиардный долг Барсы???

      0
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      Рейтинг: +199

      Sancool > Радио1000шумеров 1 час назад

      Пике в Барсе и Рамос в Реале адекватное сравнение) причем тут Билл Гейтс) миллиардный долг Барсы к Пике никакого отношения не имеет, он как получал, так и получает) Рамос захотел также, понять его можно, не договорились - ушел)

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      Рейтинг: +2489

      Радио1000шумеров > Sancool 52 минуты назад

      Ты тоже зарплату у работодателей требуешь как у швейцарских конкурентов или как?

      0
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      Рейтинг: +4838

      TOMSON 3 часа назад

      Вот вам вся любовь и преданность.

      2
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      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL > TOMSON 1 час назад

      смешно это читать от болелы Зенита
      клуба в который вообще никто без денег не перешел бы)

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      Рейтинг: +59127

      portero > FENIX-SL 28 минут назад

      в футбол все за деньги играют, причём век игрока короток. так что все ищут где больше.

      0
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      Рейтинг: +23433

      bset 3 часа назад

      В итоге Перес избавился от вечно лечущегося Рамоса, а Барселона себе никого купить не может из-за раздутой зарплатной ведомости. Браво, Перес! В очередной раз всех переиграл.

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      Рейтинг: +134

      Stavr007 > bset 1 час назад

      вечно лечущийся?) один сезон лечился, последний, под 700 матчей за реал и не является его воспитанником, так то ! ) если бы остался на пару сезонов стал бы рекордсменом реала по матчам за все время...

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      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL > Stavr007 1 час назад

      ну с момента перехода в ПСЖ, сколько он матчей сыграл?
      разгадай эту загадку)

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      Рейтинг: +134

      Stavr007 > FENIX-SL 59 минут назад

      это совсем другой клуб, то что он в псж не играет это и так понятно

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