«Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

В «Локомотиве» объяснили, почему украинский новичок Марк Мампасси заявлен в РПЛ с российским гражданством.
«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», – сообщила пресс-служба «Локомотива».
В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.
- Украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
- Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.
Источник: Sport24