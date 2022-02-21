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    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    В «Локомотиве» объяснили, почему украинский новичок Марк Мампасси заявлен в РПЛ с российским гражданством.

    «У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

    В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.

    • Украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10952

      BRO_football 21 минуту назад

      Ну так всё логично. Мампасси не занимается получением российского паспорта, потому что он у него уже есть

      1
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      Рейтинг: +2327

      acor94 27 минут назад

      Нашли видимо))

      0
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