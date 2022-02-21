«Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

В «Локомотиве» объяснили, почему украинский новичок Марк Мампасси заявлен в РПЛ с российским гражданством.

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.