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    Новичок «Локо» Мампасси: «Рангник во время звонка спросил: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул, а потом уже погуглил»

    Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

    — Расскажи, как на тебя вышел «Локомотив». Первый контакт был еще летом — кто с тобой связывался?

    — Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

    — Что говорили?

    — Что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в «Локомотив».

    — Когда Рангник уехал, ты не засомневался во всей этой истории?

    — Нет, даже в шутку подумал: «Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в «Манчестер» поеду». Клуб продолжает развиваться, нам же остаeтся только добиваться хороших результатов.

    — Какая у тебя была реакция, когда агент сказал: «У нас сегодня созвон с Рангником»?

    — Не знал его раньше. Он еще во время звонка спрашивает: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул головой, а уже после созвона погуглил! Я мало кого из футбольных менеджеров знаю.

    — Почему ты веришь в проект «Локомотива»?

    — Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в «Лейпциге», то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В «Локо» гораздо сложнее.

    Осенью сменился тренер. Думаю, с учетом травм и кадровой ситуации сложно было выступить лучше. Сейчас идут сборы, после них уже можно будет что-то оценивать.

    • Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    «Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

    Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1350

      Bozigit 2 часа назад

      Видимо кивка Рангник не увидел)))

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      Рейтинг: +14681

      Hektor 84 2 часа назад

      Кивнул во время звонка?)))))))

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      Рейтинг: +392

      Спартач80 > Hektor 84 1 час назад

      Он же написал-видеозвонок.

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      Рейтинг: +23412

      bset 3 часа назад

      После такого откровения в МЮ не позовет)

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      Рейтинг: +1175

      Vitaga 3 часа назад

      в этом весь смысл работы рангника и его команды. Локо выбран как отстойник - для последующей перепродажи игроков. у кого покатит у кого нет. не важны интересы клуба и его результаты. тут делают бабло на игроках

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