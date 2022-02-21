Новичок «Локо» Мампасси: «Рангник во время звонка спросил: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул, а потом уже погуглил»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

— Расскажи, как на тебя вышел «Локомотив». Первый контакт был еще летом — кто с тобой связывался?

— Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

— Что говорили?

— Что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в «Локомотив».

— Когда Рангник уехал, ты не засомневался во всей этой истории?

— Нет, даже в шутку подумал: «Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в «Манчестер» поеду». Клуб продолжает развиваться, нам же остаeтся только добиваться хороших результатов.

— Какая у тебя была реакция, когда агент сказал: «У нас сегодня созвон с Рангником»?

— Не знал его раньше. Он еще во время звонка спрашивает: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул головой, а уже после созвона погуглил! Я мало кого из футбольных менеджеров знаю.

— Почему ты веришь в проект «Локомотива»?

— Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в «Лейпциге», то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В «Локо» гораздо сложнее.

Осенью сменился тренер. Думаю, с учетом травм и кадровой ситуации сложно было выступить лучше. Сейчас идут сборы, после них уже можно будет что-то оценивать.