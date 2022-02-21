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  • Новичок «Локо» Мампасси: «Рангник во время звонка спросил: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул, а потом уже погуглил»

Новичок «Локо» Мампасси: «Рангник во время звонка спросил: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул, а потом уже погуглил»

21 февраля 2022, 13:50
3

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

— Расскажи, как на тебя вышел «Локомотив». Первый контакт был еще летом — кто с тобой связывался?

— Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

— Что говорили?

— Что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в «Локомотив».

— Когда Рангник уехал, ты не засомневался во всей этой истории?

— Нет, даже в шутку подумал: «Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в «Манчестер» поеду». Клуб продолжает развиваться, нам же остаeтся только добиваться хороших результатов.

— Какая у тебя была реакция, когда агент сказал: «У нас сегодня созвон с Рангником»?

— Не знал его раньше. Он еще во время звонка спрашивает: «Ты же знаешь, кто я такой?» Я кивнул головой, а уже после созвона погуглил! Я мало кого из футбольных менеджеров знаю.

— Почему ты веришь в проект «Локомотива»?

— Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в «Лейпциге», то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В «Локо» гораздо сложнее.

Осенью сменился тренер. Думаю, с учетом травм и кадровой ситуации сложно было выступить лучше. Сейчас идут сборы, после них уже можно будет что-то оценивать.

  • Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
  • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
  • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мампасси Марк Рангник Ральф
Комментарии (3)
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Vitaga
1645441122
в этом весь смысл работы рангника и его команды. Локо выбран как отстойник - для последующей перепродажи игроков. у кого покатит у кого нет. не важны интересы клуба и его результаты. тут делают бабло на игроках
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Hektor 84
1645446082
Кивнул во время звонка?)))))))
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Bozigit
1645447059
Видимо кивка Рангник не увидел)))
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