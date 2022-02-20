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    Обамеянг – 1-й игрок в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола «Валенсии» в 25-м туре чемпионата Испании.

    Это первый хет-трик габонца в составе новой команды.

    Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, оформившим хет-трики в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере.

    Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Пьер-Эмерик сделал хет-трик

    Примера. «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию»

    Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»

    Источник: Squawka

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    20.02.2022 23:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Клаус 3 минуты назад

      Все таки 3 гол засчитали на Ауба? Там вроде даже касания его не было, чистый гол Испанца

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10942

      BRO_football 35 минут назад

      Пока в РПЛ хет-трик не оформит, это достижение ничего не значит.

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