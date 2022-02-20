Обамеянг – 1-й игрок в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола «Валенсии» в 25-м туре чемпионата Испании.

Это первый хет-трик габонца в составе новой команды.

Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, оформившим хет-трики в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере.

Лига 1 – «Сент-Этьен»;

Бундеслига – «Боруссия» Д;

АПЛ – «Арсенал»;

Примера – «Барселона».

Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Пьер-Эмерик сделал хет-трик

Примера. «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию»

Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»