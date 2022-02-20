Обамеянг – 1-й игрок в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере

Все таки 3 гол засчитали на Ауба? Там вроде даже касания его не было, чистый гол Испанца
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола «Валенсии» в 25-м туре чемпионата Испании.
Это первый хет-трик габонца в составе новой команды.
Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, оформившим хет-трики в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере.
- Лига 1 – «Сент-Этьен»;
- Бундеслига – «Боруссия» Д;
- АПЛ – «Арсенал»;
- Примера – «Барселона».
Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Пьер-Эмерик сделал хет-трик
Примера. «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию»