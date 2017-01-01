Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила со счетом 6:0 «Боруссию» М, Ройс забил 2 гола и сделал 3 ассиста

По счету огромное преимущество но Гладбах имел голевые моменты, Кобель выручил Дортмунд несколько раз. Пожалуй до счета 3:0 была равная борьба. Боруссия полностью реабилитировалась за мач с Рейнджерс. Ройс был великолепен в этой игре.
Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных голов ворота «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 23-го тура Бундеслиги. Марко Ройс забил два гола и сделал три результативные передачи.
«Боруссия» Д набрала 49 очков и отстает от лидирующей «Баварии» на шесть очков.
Германия. Бундеслига. 23-й тур
Боруссия Д – Боруссия М – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ройс, 26; 2:0 – Мален, 32; 3:0 – Вольф, 70; 4:0 – Мукоко, 74; 5:0 – Ройс, 81; 6:0 – Джан, 90 (с пенальти).
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