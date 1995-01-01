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    Товарищеский матч. ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 87-й минуте

    «Рубин» вырвал ничью у ЦСКА в товарищеском матче – 1:1.

    На гол защитника московской команды Игоря Дивеева в первом тайме казанцы ответили забитым мячом Сеада Хакшабановича в концовке встречи.

    У ЦСКА красную карточку в дебютном матче получил полузащитник Хорхе Карраскаль.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дивеев, 16; 1:1 – Хакшабанович, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      neim 54 минуты назад

      "У ЦСКА красную карточку в дебютном матче получил полузащитник Хорхе Карраскаль."
      Хера себе, не успел приехать, а уже красная карточка, причем в товарняке .

      0
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      Рейтинг: +6635

      R_a_i_n 2 часа назад

      Очередная тема Клинеру по ржать)))

      1
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      Рейтинг: +391

      Спартач80 > R_a_i_n 58 минут назад

      Эта двустволка 26-го пропадёт.

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