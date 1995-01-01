Товарищеский матч. ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 87-й минуте

"У ЦСКА красную карточку в дебютном матче получил полузащитник Хорхе Карраскаль."
Хера себе, не успел приехать, а уже красная карточка, причем в товарняке .
«Рубин» вырвал ничью у ЦСКА в товарищеском матче – 1:1.
На гол защитника московской команды Игоря Дивеева в первом тайме казанцы ответили забитым мячом Сеада Хакшабановича в концовке встречи.
У ЦСКА красную карточку в дебютном матче получил полузащитник Хорхе Карраскаль.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дивеев, 16; 1:1 – Хакшабанович, 87.
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