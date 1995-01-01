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    Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Вероной», Моуринью получил красную карточку. Клуб не выигрывает 4 матча

    «Рома» сыграла вничью с «Вероной» в домашнем матче 26-го тура Серии А – 2:2. Римляне уступали в два мяча после первого тайма.

    В концовке встречи Жозе Моуринью получил красную карточку.

    «Рома» не выигрывает на протяжении трех матчей (1 поражение, 3 ничьих).

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Рома – Верона – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Барак, 5; 0:2 – Тамез, 20; 1:2 – Вольпато, 65; 2:2 – Бове, 84.

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    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11452

      DeStar 16 минут назад

      «Рома» не выигрывает на протяжении трех матчей (1 поражение, 3 ничьих).

      так получается 4 матчей?)

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      Рейтинг: +509

      Demgel 1 час назад

      Моур давно уже не тот(.Клубный футбол покидай и попробуй взять сборную.

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      ААААА)))) Снова отскок римкого середняка!

      Что на этот раз выпульнит Моур??

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      Рейтинг: +509

      Demgel > Сделаны из Дерева 1 час назад

      Судья виноват)

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева > Demgel 57 минут назад

      Не после кубка вроде кричал,что им нужно играть в серии B!!!

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      Рейтинг: +509

      Demgel > Сделаны из Дерева 56 минут назад

      Жозе хочет хоть какой никакой титул)

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