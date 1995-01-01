Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Вероной», Моуринью получил красную карточку. Клуб не выигрывает 4 матча

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в домашнем матче 26-го тура Серии А – 2:2. Римляне уступали в два мяча после первого тайма.

В концовке встречи Жозе Моуринью получил красную карточку.

«Рома» не выигрывает на протяжении трех матчей (1 поражение, 3 ничьих).

Италия. Серия А. 26-й тур

Рома – Верона – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Барак, 5; 0:2 – Тамез, 20; 1:2 – Вольпато, 65; 2:2 – Бове, 84.

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