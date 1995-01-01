Кутепов восстановился после травмы голеностопа. Он пропустил сбор «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил о своем возвращении в строй.

11 февраля стало известно, что он покинул сбор команды в Дубае из-за травмы.

«Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всe в порядке, уже через пару дней буду с командой», – написал Кутепов в инстаграме.

Заключительный зимний сбор «Спартак» проводит сбор в Турции.

28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

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