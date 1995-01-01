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    Кутепов восстановился после травмы голеностопа. Он пропустил сбор «Спартака»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил о своем возвращении в строй.

    11 февраля стало известно, что он покинул сбор команды в Дубае из-за травмы.

    «Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всe в порядке, уже через пару дней буду с командой», – написал Кутепов в инстаграме.

    • Заключительный зимний сбор «Спартак» проводит сбор в Турции.
    • 28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

    Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае

    «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

    Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

    Источник: инстаграм Ильи Кутепова

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3875

      tarasofka 1 час назад

      стыдно за кутепова и спартаг!

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