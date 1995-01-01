Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае

Куда то пристроили наверное
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Илья Кутепов покинул расположение команды из-за травмы.
«Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения», – сказал Зеленов.
- Кутепов из-за травмы пропустил несколько матчей на сборах.
- 28-летний футболист провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
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