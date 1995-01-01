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    Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Илья Кутепов покинул расположение команды из-за травмы.

    «Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения», – сказал Зеленов.

    • Кутепов из-за травмы пропустил несколько матчей на сборах.
    • 28-летний футболист провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +717

      alefreddy 1 час назад

      Куда то пристроили наверное

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