Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Илья Кутепов покинул расположение команды из-за травмы.

«Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения», – сказал Зеленов.

Кутепов из-за травмы пропустил несколько матчей на сборах.

28-летний футболист провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

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