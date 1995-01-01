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    Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», серия без поражений – 12 матчей

    «Ювентус» в 26-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Торино». Гостей спас от поражения Андреа Белотти.

    Команда Массимилиано Аллегри осталась на четвертом месте. «Торино» занимает десятую строчку.

    «Ювентус» не проигрывает в Серии А 12 матчей подряд.

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Ювентус – Торино – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Лигт, 13; 1:1 – Белотти, 62.

    Календарь Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +478

      Demgel 28 минут назад

      Проснулся Белотти,а то думал что все.Ювентус же должен собраться с "Подлодкой",иначе не увидим Италию среди восьми сильнейших.

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