Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», серия без поражений – 12 матчей

Проснулся Белотти,а то думал что все.Ювентус же должен собраться с "Подлодкой",иначе не увидим Италию среди восьми сильнейших.
«Ювентус» в 26-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Торино». Гостей спас от поражения Андреа Белотти.
Команда Массимилиано Аллегри осталась на четвертом месте. «Торино» занимает десятую строчку.
«Ювентус» не проигрывает в Серии А 12 матчей подряд.
Италия. Серия А. 26-й тур
Голы: 1:0 – де Лигт, 13; 1:1 – Белотти, 62.
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