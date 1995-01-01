«Краснодар» попросил РПЛ увеличить допустимую посещаемость матчей. Лига обсудит вопрос с Роспотребнадзором

Это говно шоу с запретами никончится никогда! чинушам очень понравилось, теперь можно всех неугодных посадить на карантин, навечно...
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил президента РПЛ Ашота Хачатурянца рассмотреть вопрос об увеличении разрешенной вместимости трибун.
Осенью из-за коронавирусных ограничений стадионы разрешалось заполнять только на 50 процентов от общей вместимости.
По информации «РБ Спорт», остальные клубы лиги поддержали просьбу «Краснодара». Глава РПЛ пообещал обсудить вопрос с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
- Сезон РПЛ возобновится на следующих выходных.
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