«Краснодар» попросил РПЛ увеличить допустимую посещаемость матчей. Лига обсудит вопрос с Роспотребнадзором

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил президента РПЛ Ашота Хачатурянца рассмотреть вопрос об увеличении разрешенной вместимости трибун.

Осенью из-за коронавирусных ограничений стадионы разрешалось заполнять только на 50 процентов от общей вместимости.

По информации «РБ Спорт», остальные клубы лиги поддержали просьбу «Краснодара». Глава РПЛ пообещал обсудить вопрос с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Сезон РПЛ возобновится на следующих выходных.

Александр Довбня перешел в «Торпедо». За клуб уже играет его полный тезка

«Уфа» интересуется Кокориным

Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» – 2:2