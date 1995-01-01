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    «Краснодар» попросил РПЛ увеличить допустимую посещаемость матчей. Лига обсудит вопрос с Роспотребнадзором

    Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил президента РПЛ Ашота Хачатурянца рассмотреть вопрос об увеличении разрешенной вместимости трибун.

    Осенью из-за коронавирусных ограничений стадионы разрешалось заполнять только на 50 процентов от общей вместимости.

    По информации «РБ Спорт», остальные клубы лиги поддержали просьбу «Краснодара». Глава РПЛ пообещал обсудить вопрос с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

    • Сезон РПЛ возобновится на следующих выходных.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58773

      portero 1 час назад

      Это говно шоу с запретами никончится никогда! чинушам очень понравилось, теперь можно всех неугодных посадить на карантин, навечно...

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