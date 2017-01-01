Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

На Вератти бы обратили внимание.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Мохамед Камара («Зальцбург»).
- Мбаппе – автор победного гола в матче с «Реалом» (1:0);
- Силва – дубль и ассист в игре со «Спортингом» (5:0);
- Ван Дейк – 9 перехватов во встрече с «Интером» (2:0);
- Камара – лучший игрок матча с «Баварией» (1:1).
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