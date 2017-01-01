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    Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Это Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Мохамед Камара («Зальцбург»).

    • Мбаппе – автор победного гола в матче с «Реалом» (1:0);
    • Силва – дубль и ассист в игре со «Спортингом» (5:0);
    • Ван Дейк – 9 перехватов во встрече с «Интером» (2:0);
    • Камара – лучший игрок матча с «Баварией» (1:1).

    «Бавария» впервые за 23 матча не выиграла в ЛЧ с Левандовски в составе

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    «Бавария» продлила рекордную серию без поражений в гостевых матчах ЛЧ

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1923

      ItalianFootball 50 минут назад

      На Вератти бы обратили внимание.

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      Рейтинг: +34

      Замир 2 часа назад

      Мбаппе, вырвать победу значит победить. Молодца.

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