У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в последних десяти встречах поучаствовал в 11 голах. У него семь забитых мячей и четыре ассиста.

В 2017 году Боуэн играл под руководством Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Боуэн в «Вест Хэме» с 2020 года.

25-летний игрок еще не вызывался в сборную Англии.

«Вест Хэм» идет в АПЛ 5-м.

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