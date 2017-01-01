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    У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

    Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в последних десяти встречах поучаствовал в 11 голах. У него семь забитых мячей и четыре ассиста.

    В 2017 году Боуэн играл под руководством Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

    • Боуэн в «Вест Хэме» с 2020 года.
    • 25-летний игрок еще не вызывался в сборную Англии.
    • «Вест Хэм» идет в АПЛ 5-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13383

      Skull_Boy 1 час назад

      Да да только у Слуцкого он сидел в запасе

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      Рейтинг: +22596

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как только забыл приобретённое при Слуцком, сразу заиграл. )))

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