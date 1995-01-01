Бензема провел 140-й матч в Лиге чемпионов и повторил рекорд Анри среди французов

Нападающий Карим Бензема вышел в стартовом составе «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:0, второй тайм).

Это 140-й матч Бензема в Лиге чемпионов. Он повторил национальный рекорд экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри.

Бензема провел 100-й матч в турнире за «Реал», сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду.

В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 29 матчах.

Он провел первый матч с 23 января.

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