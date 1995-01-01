«Аталанта» отказала «Интеру» и «Милану» в продаже Малиновского (Calciomercato)

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский имел предложения от других топ-клубов Серии А.
По информации Calciomercato, купить украинца пытались «Интер» и «Милан».
«Аталанта» ответила отказом, поскольку не хотела усиливать конкурентов.
- В этом сезоне Малиновский забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
64% голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади
Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл