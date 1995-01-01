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    «Аталанта» отказала «Интеру» и «Милану» в продаже Малиновского (Calciomercato)

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский имел предложения от других топ-клубов Серии А.

    По информации Calciomercato, купить украинца пытались «Интер» и «Милан».

    «Аталанта» ответила отказом, поскольку не хотела усиливать конкурентов.

    • В этом сезоне Малиновский забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    64% голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади

    Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл

    Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в декабре

    Источник: Calciomercato

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