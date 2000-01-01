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    Хайкин: «Скучаю по английскому футболу. Попасть туда – моя цель»

    Вратарь «Буде-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, что хотел бы играть в Англии.

    «Британский футбол — моя цель. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Всe возможно.

    Сейчас я счастлив в «Будe-Глимт», но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально – большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол», – сказал Хайкин в интервью The Herald.

    • Россиянин не будет считаться легионером в АПЛ. У него есть английский паспорт.
    • В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.
    • В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38863

      Project Бабангида 1 час назад

      мелко плаваешь. цель у него.....вот у Сани Флорентийского - стратегия!

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