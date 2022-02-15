Хайкин: «Скучаю по английскому футболу. Попасть туда – моя цель»

Вратарь «Буде-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, что хотел бы играть в Англии.

«Британский футбол — моя цель. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Всe возможно.

Сейчас я счастлив в «Будe-Глимт», но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально – большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол», – сказал Хайкин в интервью The Herald.