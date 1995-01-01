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    Тренер «Спортинга»: «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе. Образец для коллег»

    Тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о Хосепе Гвардиоле перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ман Сити».

    «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд.

    Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп – образец для всех коллег».

    • «Спортинг» примет «Ман Сити» сегодня, 15 февраля.
    • Начало матча – в 23:00 мск.

    Канселу: «Ман Сити» способен выиграть Лигу чемпионов, но не обязан»

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13925

      житель СПб 1 час назад

      Все именно так. Только он не получает высшее образование. Он преподает в ВУЗе.

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