Тренер «Спортинга»: «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе. Образец для коллег»

Тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о Хосепе Гвардиоле перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ман Сити».

«Гвардиола – лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд.

Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп – образец для всех коллег».

«Спортинг» примет «Ман Сити» сегодня, 15 февраля.

Начало матча – в 23:00 мск.

Канселу: «Ман Сити» способен выиграть Лигу чемпионов, но не обязан»