РФС предлагал ввести систему видео-идентификации вместо Fan ID (Иван Карпов)

Стали известны подробности введения Fan ID в России.
«Еще в 2019/2020 годах РФС активно предлагал чиновникам совсем другой подход к Fan ID: вместо паспорта болельщика союз планировал решить вопрос безопасности на стадионах с помощью системы видео-идентификации.
Приходит человек с баном на посещение матчей, камеры считывают его лицо и система блокирует ему доступ через турникеты на стадион.
Однако отстоять такой вариант не удалось: раз уж Путин сказал, что нужен такой закон и сам по себе Fan ID — раз уж на чемпионате мира всем так зашла эта игрушка — то никакой глас разума не заставит госмашину перестроиться на иной, куда более адекватный лад.
Тем более после идиотизма с неработающими камерами на матче ЦСКА — «Зенит» (многочисленные свидетельства указывают на армейский клуб, как на виновника этого отключения)», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.