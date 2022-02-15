РФС предлагал ввести систему видео-идентификации вместо Fan ID (Иван Карпов)

Стали известны подробности введения Fan ID в России.

«Еще в 2019/2020 годах РФС активно предлагал чиновникам совсем другой подход к Fan ID: вместо паспорта болельщика союз планировал решить вопрос безопасности на стадионах с помощью системы видео-идентификации.

Приходит человек с баном на посещение матчей, камеры считывают его лицо и система блокирует ему доступ через турникеты на стадион.

Однако отстоять такой вариант не удалось: раз уж Путин сказал, что нужен такой закон и сам по себе Fan ID — раз уж на чемпионате мира всем так зашла эта игрушка — то никакой глас разума не заставит госмашину перестроиться на иной, куда более адекватный лад.

Тем более после идиотизма с неработающими камерами на матче ЦСКА — «Зенит» (многочисленные свидетельства указывают на армейский клуб, как на виновника этого отключения)», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.