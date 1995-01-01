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    РФС предлагал ввести систему видео-идентификации вместо Fan ID (Иван Карпов)

    Стали известны подробности введения Fan ID в России.

    «Еще в 2019/2020 годах РФС активно предлагал чиновникам совсем другой подход к Fan ID: вместо паспорта болельщика союз планировал решить вопрос безопасности на стадионах с помощью системы видео-идентификации.

    Приходит человек с баном на посещение матчей, камеры считывают его лицо и система блокирует ему доступ через турникеты на стадион.

    Однако отстоять такой вариант не удалось: раз уж Путин сказал, что нужен такой закон и сам по себе Fan ID — раз уж на чемпионате мира всем так зашла эта игрушка — то никакой глас разума не заставит госмашину перестроиться на иной, куда более адекватный лад.

    Тем более после идиотизма с неработающими камерами на матче ЦСКА — «Зенит» (многочисленные свидетельства указывают на армейский клуб, как на виновника этого отключения)», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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