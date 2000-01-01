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    Тилеманс интересен пяти клубам АПЛ (90min)

    Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может сменить команду.

    На 24-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Ньюкасл».

    • В этом сезоне Тилеманс провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с «Лестером» истекает в 2023 году.
    • Рыночная стоимость бельгийца – 55 миллионов евро.

    Тилеманс планирует покинуть «Лестер» летом. Им интересуется «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса

    «Арсенал» планирует летом купить Тилеманса

    Источник: 90min

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9513

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Трансферное окно закрыто , ну и что сейчас об этом писать, до лета потерпите.

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