Тилеманс интересен пяти клубам АПЛ (90min)

Трансферное окно закрыто , ну и что сейчас об этом писать, до лета потерпите.
Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может сменить команду.
На 24-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Ньюкасл».
- В этом сезоне Тилеманс провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с «Лестером» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость бельгийца – 55 миллионов евро.
Тилеманс планирует покинуть «Лестер» летом. Им интересуется «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса