Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Абрахам – первый за 30 лет англичанин, забивший 11 голов в сезоне Серии А

    В 25-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Сассуоло» сыграли вничью со счетом 2:2.

    В составе римлян отличился нападающий Тэмми Абрахам. Для него этот гол стал 11-м в розыгрыше Серии А.

    Абрахам стал первым за 30 лет англичанином, которому удалось подобное.

    В сезоне-1991/92 Дэвид Платт забил 11 мячей в итальянском чемпионате в составе «Бари».

    Абрахам – лучший английский бомбардир сезона топ-5 лиг Европы

    «Рома» – 1-й клуб в истории Серии А с 3 англичанами в стартовом составе

    Абрахам попал в ДТП по пути на тренировку «Ромы»

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9510

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Англичан за границей очень мало , так что ничего удивительного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12118

      Fusballer 1 час назад

      Не англичанин, а н_егр.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru