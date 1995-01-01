Абрахам – первый за 30 лет англичанин, забивший 11 голов в сезоне Серии А

В 25-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Сассуоло» сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе римлян отличился нападающий Тэмми Абрахам. Для него этот гол стал 11-м в розыгрыше Серии А.

Абрахам стал первым за 30 лет англичанином, которому удалось подобное.

В сезоне-1991/92 Дэвид Платт забил 11 мячей в итальянском чемпионате в составе «Бари».

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