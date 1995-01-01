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    Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл

    «Аталанта» в 25-м туре чемпионата Италии сыграла вничью с «Ювентусом». У хозяев мяч на счету Руслана Малиновского.

    Ничью для гостей на 90+2 минуте спас защитник Данило.

    «Ювентус» остался на четвертом месте, «Аталанта» – на пятом.

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускал матч из-за травмы.

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Аталанта – Ювентус – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Малиновский, 76; 1:1 – Данило, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Кубок Италии. «Аталанта» вылетела от «Фиорентины», пропустив на 94-й минуте

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14663

      KLIM777 1 час назад

      Влахович человек-брак. Ничего ему с такими кривыми ногами не светит в Ювентусе.

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