«Рубин» и ЦСКА проведут 20 февраля товарищеский матч

«Рубин» и ЦСКА договорились о проведении товарищеского матча до возобновления РПЛ. Он состоится 20 февраля в Турции.
Также на третьем сборе «Рубин» встретится «Крыльями Советов», «Динамо» и «Тоболом».
- Заключительный зимний сбор «Рубина» завершится 25 февраля.
- Казанцы идут в РПЛ 10-ми.
- ЦСКА занимает 4-ю строчку.
«Галатасарай» заинтересован в защитнике «Крыльев Советов» Горшкове
Онопко: «Верю, что Чернов сделает оборону «Спартака» более надежной»
Агент Карраскаля: «Улаживаем последние детали контракта с ЦСКА»