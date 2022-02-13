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    «Рубин» и ЦСКА проведут 20 февраля товарищеский матч

    «Рубин» и ЦСКА договорились о проведении товарищеского матча до возобновления РПЛ. Он состоится 20 февраля в Турции.

    Также на третьем сборе «Рубин» встретится «Крыльями Советов», «Динамо» и «Тоболом».

    • Заключительный зимний сбор «Рубина» завершится 25 февраля.
    • Казанцы идут в РПЛ 10-ми.
    • ЦСКА занимает 4-ю строчку.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    13.02.2022 23:14
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