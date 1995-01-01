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    Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе

    «Валенсия» в 24-м туре чемпионата Испании на выезде проиграла «Алавесу», идущему в зоне вылета. Единственный гол гостей забил Гонсало Гедеш.

    Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Летом он станет свободным агентом.

    Испания. Примера. 24-й тур

    Алавес – Валенсия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лум, 14; 1:1 – Гедеш, 62 (с пенальти); 2:1 – Хоселу, 76 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

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    Источник: Бомбардир.ру

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