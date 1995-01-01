Инсинье обошел Марадону по голам за «Наполи»

Нападающий Лоренцо Инсинье накануне забил 116-й гол за «Наполи». Это случилось в матче Серии А против «Интера» (1:1).

Таким образом, Инсинье опередил по количеству голов за «Наполи» Диего Марадону, у которого 115 мячей.

Инсинье – 3-й бомбардир в истории «Наполи».

Летом он перейдет в «Торонто» как свободный агент.

Марадона играл в Неаполе с 1984 по 1991 год.

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