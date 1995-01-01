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    Инсинье обошел Марадону по голам за «Наполи»

    Нападающий Лоренцо Инсинье накануне забил 116-й гол за «Наполи». Это случилось в матче Серии А против «Интера» (1:1).

    Таким образом, Инсинье опередил по количеству голов за «Наполи» Диего Марадону, у которого 115 мячей.

    • Инсинье – 3-й бомбардир в истории «Наполи».
    • Летом он перейдет в «Торонто» как свободный агент.
    • Марадона играл в Неаполе с 1984 по 1991 год.

    «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

    Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи»

    Инсинье близок к переходу в «Торонто». Ему предложили контракт на 11 миллионов (Фабрицио Романо)

    Источник: Бомбардир.ру

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