Примера. «Реал» потерял очки в матче с «Вильярреалом»

«Реал» в 24-м туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом». Команды обошлись без голов.

Пятый раз подряд команды не выявили сильнейшего на «Эль Мадригале».

«Реал» лидирует с четырехочковым отрывом. «Вильярреал» благодаря очку поднялся на пятое место, опередив «Атлетико».

Испания. Примера. 24-й тур

Вильярреал – Реал – 0:0

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