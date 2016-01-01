Примера. «Реал» потерял очки в матче с «Вильярреалом»

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    «Реал» в 24-м туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом». Команды обошлись без голов.

    Пятый раз подряд команды не выявили сильнейшего на «Эль Мадригале».

    «Реал» лидирует с четырехочковым отрывом. «Вильярреал» благодаря очку поднялся на пятое место, опередив «Атлетико».

    Испания. Примера. 24-й тур

    Вильярреал – Реал – 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      САНЁК17 1 час назад

      Реал смазывал-смазывал сливочным маслом пихать не стали,оставили смазанный инструмент,может пригодится для ПСЖ

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