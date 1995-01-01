«Тоттенхэм», «Астон Вилла» – претенденты на Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль летом может перейти в АПЛ. Им интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
В «Тоттенхэме» работает экс-тренер «Интера» Антонио Конте, знакомый с Видалем.
- Чилиец летом станет свободным агентом.
- 34-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- В АПЛ он ранее не выступал.
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Видаль может воссоединиться с Конте в «Тоттенхэме»
Дом Видаля ограбили во время миланского дерби. На эту виллу уже нападали 13 лет назад, когда на ней жил Адриано