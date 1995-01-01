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    «Тоттенхэм», «Астон Вилла» – претенденты на Видаля

    Полузащитник «Интера» Артуро Видаль летом может перейти в АПЛ. Им интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

    В «Тоттенхэме» работает экс-тренер «Интера» Антонио Конте, знакомый с Видалем.

    • Чилиец летом станет свободным агентом.
    • 34-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • В АПЛ он ранее не выступал.

    «В 2022 году хотим выиграть все». Видаль выложил предновогодний пост с фото в форме «Фламенго»

    Видаль может воссоединиться с Конте в «Тоттенхэме»

    Дом Видаля ограбили во время миланского дерби. На эту виллу уже нападали 13 лет назад, когда на ней жил Адриано

    Источник: Calciomercato

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