«Тоттенхэм», «Астон Вилла» – претенденты на Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль летом может перейти в АПЛ. Им интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

В «Тоттенхэме» работает экс-тренер «Интера» Антонио Конте, знакомый с Видалем.

Чилиец летом станет свободным агентом.

34-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

В АПЛ он ранее не выступал.

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Видаль может воссоединиться с Конте в «Тоттенхэме»

Дом Видаля ограбили во время миланского дерби. На эту виллу уже нападали 13 лет назад, когда на ней жил Адриано