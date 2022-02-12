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    Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа

    «Реал» назвал стартовый состав на матч 24-го тура Примеры против «Вильяяреала».

    В основе выйдет нападающий Гарет Бэйл.

    32-летний валлиец сыграет за клуб впервые с 28 августа.

    • Матч «Вильярреал» – «Реал» начнется в 18:15 мск.
    • В этом сезоне Бэйл забил 1 гол в 3 играх.

    Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

    Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

    Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой

    Источник: твиттер «Реала»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +366

      Demgel 45 минут назад

      Тот гол Ливерпулю в финале был прекрасен,но в реабилитацию Гарета не верится уже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4474

      FENIX-SL 2 часа назад

      вот к его появлению ПСЖ не будет готов точно
      ахахахахахах
      если он забьет или отдаст при выходе на поле с ПСЖ, ему все простят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58367

      portero 2 часа назад

      К ПСЖ реанимируют!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2295

      acor94 2 часа назад

      Легенда возвращается!

      3
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