Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа

Тот гол Ливерпулю в финале был прекрасен,но в реабилитацию Гарета не верится уже.
«Реал» назвал стартовый состав на матч 24-го тура Примеры против «Вильяяреала».
В основе выйдет нападающий Гарет Бэйл.
32-летний валлиец сыграет за клуб впервые с 28 августа.
- Матч «Вильярреал» – «Реал» начнется в 18:15 мск.
- В этом сезоне Бэйл забил 1 гол в 3 играх.
¡Nuestro inicial @VillarrealCF! @UnicajaBanco | #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/9135T1hNC3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 12, 2022
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