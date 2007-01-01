Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

    Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен заявил, что не думал о возвращении в Англию после ухода из «Тоттенхэма».

    «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом», – сказал датчанин.

    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
    • Хавбек выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год.
    • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

    Эриксен – об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

    Эриксен приступил к тренировкам с «Брентфордом»

    Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru