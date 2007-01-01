Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен заявил, что не думал о возвращении в Англию после ухода из «Тоттенхэма».

«Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом», – сказал датчанин.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.

Контракт – до конца сезона с опцией продления.

Хавбек выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год.

Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Эриксен – об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

Эриксен приступил к тренировкам с «Брентфордом»

Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)