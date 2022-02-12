Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен заявил, что не думал о возвращении в Англию после ухода из «Тоттенхэма».

«Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом», – сказал датчанин.