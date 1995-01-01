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    «Ювентус» в январе отклонил предложение клуба РПЛ об аренде Жорже (Николо Скира)

    Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже мог сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    20-летнего футболиста пытались арендовать пять клубов, однако туринцы отклонили все предложения.

    В число претендентов на бразильца входили «Кальяри», «Салернитана», «Гранада», «Базель» и неназванный клуб РПЛ.

    • Рыночная стоимость Жорже – 12 миллионов евро.
    • Он выступает за «Ювентус» с августа 2021 года.
    • На счету форварда 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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