«Ювентус» в январе отклонил предложение клуба РПЛ об аренде Жорже (Николо Скира)

Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже мог сменить команду во время зимнего трансферного окна.
20-летнего футболиста пытались арендовать пять клубов, однако туринцы отклонили все предложения.
В число претендентов на бразильца входили «Кальяри», «Салернитана», «Гранада», «Базель» и неназванный клуб РПЛ.
- Рыночная стоимость Жорже – 12 миллионов евро.
- Он выступает за «Ювентус» с августа 2021 года.
- На счету форварда 11 матчей без голевых действий.
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