«Краснодар» претендует на вратаря «Гремио» Грандо

На 21-летнего вратаря бразильского «Гремио» Габриэля Грандо претендует несколько клубов из Европы. В их число входит «Краснодар».

Также в гонке за Грандо «Сассуоло» и «Сампдория».

Игрок стоит 7 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.

Грандо – воспитанник «Гремио».

В «Краснодаре» сейчас 5 южноамериканцев.

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