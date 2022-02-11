«Краснодар» претендует на вратаря «Гремио» Грандо

Фейк-ньюс очередной.
На 21-летнего вратаря бразильского «Гремио» Габриэля Грандо претендует несколько клубов из Европы. В их число входит «Краснодар».
Также в гонке за Грандо «Сассуоло» и «Сампдория».
- Игрок стоит 7 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
- Грандо – воспитанник «Гремио».
- В «Краснодаре» сейчас 5 южноамериканцев.
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