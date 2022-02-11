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    «Краснодар» претендует на вратаря «Гремио» Грандо

    На 21-летнего вратаря бразильского «Гремио» Габриэля Грандо претендует несколько клубов из Европы. В их число входит «Краснодар».

    Также в гонке за Грандо «Сассуоло» и «Сампдория».

    • Игрок стоит 7 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
    • Грандо – воспитанник «Гремио».
    • В «Краснодаре» сейчас 5 южноамериканцев.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.02.2022 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11141

      Вомбат 1 час назад

      Фейк-ньюс очередной.

      0
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      Рейтинг: +699

      Hoahin 1 час назад

      Иностранцы в воротах у нас редкость)

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