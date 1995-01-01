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    Джеррард: «Коутиньо такой скромный и приземленный. Не скажешь, что это звезда мирового уровня»

    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард охарактеризовал своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Он арендован у «Барселоны» до конца сезона.

    «Он такой скромный, такой уравновешенный, приземленный, что вы бы не подумали, что имеете дело со звездой мирового уровня», – сказал Джеррард.

    • У «Астон Виллы» есть опция выкупа Коутиньо.
    • 29-летний игрок успел провести в сезоне АПЛ 3 матча, забил 2 гола, сделал столько же ассистов.
    • «Астон Вилла» идет в АПЛ 11-й.

    АПЛ. Гол и два ассиста Коутиньо не помогли «Астон Вилле» выиграть у «Лидса»

    Коутиньо посвятил пост дебюту за «Астон Виллу». Его гол и ассист спасли ничью в матче с «МЮ»

    Коутиньо понадобилось 8 матчей, чтобы сделать 1-е результативное действие против «МЮ» в АПЛ

    Источник: твиттер Sky Sports News

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