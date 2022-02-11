Рангник: «В последних матчах «Манчестер Юнайтед» не придерживался плана на игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил последние два матча команды. В них манчестерцы уступили в серии пенальти «Мидлсбро» и сыграли вничью с «Бернли» (1:1).
«За последние пару недель мы достигли хорошего прогресса, но, если пропускаем гол, мы должны придерживаться плана на игру и не терять форму и самообладание. Вред в последних играх заключался в том, что мы не придерживались плана игры», – сказал Рангник.
- Немец принял клуб осенью.
- Летом он перейдет на должность консультанта.
- «МЮ» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: твиттер Саймона Стоуна