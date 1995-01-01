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    Рангник: «В последних матчах «Манчестер Юнайтед» не придерживался плана на игру»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил последние два матча команды. В них манчестерцы уступили в серии пенальти «Мидлсбро» и сыграли вничью с «Бернли» (1:1).

    «За последние пару недель мы достигли хорошего прогресса, но, если пропускаем гол, мы должны придерживаться плана на игру и не терять форму и самообладание. Вред в последних играх заключался в том, что мы не придерживались плана игры», – сказал Рангник.

    • Немец принял клуб осенью.
    • Летом он перейдет на должность консультанта.
    • «МЮ» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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