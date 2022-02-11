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  • Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

11 февраля 2022, 17:37
3

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон относится с пониманием к нежеланию российских футболистов играть за границей.

– Ты много играл рядом с молодыми российскими игроками. Почему большая их часть не уезжает в более сильные чемпионаты – из-за денег или чего-то другого?

– Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда.

Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу.

Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги – я могу понять, почему они не жаждут уезжать.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Ростов Сигурдссон Рагнар
Комментарии (3)
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Garrincha58
1644593119
пригрелись паспортисты, а те кто уезжает сидят на ....опе ровно в глухом запасе и в х... не дуют
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Vitaga
1644619810
правильно сказал - почему раньше во времена того же Карпина уезжали многие ? - да потому что там тогда платили больше а у нас копейки по сравнению с ними. зато уезжали действительно те кто был на европейском уровне. кто не выдерживал быстро там сливались и возвращались домой. это как во времена СССР за баблом ехали в Узбекистан Таджикистан на заработки) сейчас оттуда едут)
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Vitaga
1644655200
смотрю олимпиаду и понимаю что там тоже покупают места в составе в разных видах спорта. ппц у нас система прогнила.
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