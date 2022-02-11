Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон относится с пониманием к нежеланию российских футболистов играть за границей.
– Ты много играл рядом с молодыми российскими игроками. Почему большая их часть не уезжает в более сильные чемпионаты – из-за денег или чего-то другого?
– Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда.
Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу.
Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги – я могу понять, почему они не жаждут уезжать.
- Сигурдссон в России выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».
- Также он играл в Исландии, Швеции, Дании, Англии и на Украине.
Источник: Sport24