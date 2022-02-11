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    Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон относится с пониманием к нежеланию российских футболистов играть за границей.

    – Ты много играл рядом с молодыми российскими игроками. Почему большая их часть не уезжает в более сильные чемпионаты – из-за денег или чего-то другого?

    – Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда.

    Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу.

    Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги – я могу понять, почему они не жаждут уезжать.

    Сигурдссон: «Карпин душевный, но если ты натворил ошибок, он беспощаден»

    Сигурдссон: «Марат Измайлов – лучший футболист, с которым я выходил на поле»

    Сигурдссон: «В Европе реально думают, что русские все время бухают водку, но если честно, там пьют больше и крепче, чем в России»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15964

      Garrincha58 1 час назад

      пригрелись паспортисты, а те кто уезжает сидят на ....опе ровно в глухом запасе и в х... не дуют

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