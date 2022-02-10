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    «Барса» видит в Кессье замену Бускетсу. Он близок к договоренности о переходе (Marca)

    Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.

    По информации Marca, стороны близки к договоренности о переходе. Каталонский клуб видит в Кессье замену Серхио Бускетсу, которому в июле исполнится 34 года.

    Ранее сообщалось, что «Барса» отказалась от подписания Кессье из-за его высоких финансовых запросов.

    • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
    • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

    «Барселона» отказалась от подписания Кессье (Sport.es)

    Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

    Кессье может бесплатно перейти из «Милана» в «Интер» или «Ювентус»

    Источник: Marca

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