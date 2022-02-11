«Барса» видит в Кессье замену Бускетсу. Он близок к договоренности о переходе (Marca)

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.

По информации Marca, стороны близки к договоренности о переходе. Каталонский клуб видит в Кессье замену Серхио Бускетсу, которому в июле исполнится 34 года.

Ранее сообщалось, что «Барса» отказалась от подписания Кессье из-за его высоких финансовых запросов.