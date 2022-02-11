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  • «Барса» видит в Кессье замену Бускетсу. Он близок к договоренности о переходе (Marca)

«Барса» видит в Кессье замену Бускетсу. Он близок к договоренности о переходе (Marca)

11 февраля 2022, 10:28
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.

По информации Marca, стороны близки к договоренности о переходе. Каталонский клуб видит в Кессье замену Серхио Бускетсу, которому в июле исполнится 34 года.

Ранее сообщалось, что «Барса» отказалась от подписания Кессье из-за его высоких финансовых запросов.

  • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Бускетс Серхио Кессье Франк
Комментарии (2)
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Lipatoff
1644572662
А Френка куда, на продажу?Фолит конечно ужас
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Skull_Boy
1644574831
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