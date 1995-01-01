РПЛ предложила клубам провести товарищеский турнир в Краснодаре в марте («РБ Спорт»)

РПЛ может провести товарищеский турнир в Краснодаре в марте

В период с 14 марта по 1 апреля в чемпионате России не будет матчей из-за паузы на игры сборных. РПЛ разослала в клубы предложение провести во время перерыва товарищеский турнир в Краснодаре.

Один из инициаторов турнира – руководство «Краснодара». Лига собирает мнения и ждет ответов на приглашения.

Вторая часть сезона РПЛ начнется в последние выходные февраля.

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