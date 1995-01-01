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    РПЛ предложила клубам провести товарищеский турнир в Краснодаре в марте («РБ Спорт»)

    РПЛ может провести товарищеский турнир в Краснодаре в марте

    В период с 14 марта по 1 апреля в чемпионате России не будет матчей из-за паузы на игры сборных. РПЛ разослала в клубы предложение провести во время перерыва товарищеский турнир в Краснодаре.

    Один из инициаторов турнира – руководство «Краснодара». Лига собирает мнения и ждет ответов на приглашения.

    • Вторая часть сезона РПЛ начнется в последние выходные февраля.
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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13787

      житель СПб 2 часа назад

      Звучит красиво. и болельщикам хорошо, а уж Краснодар то заработал бы, но вот лидеры вряд ли согласятся...

      1
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      Рейтинг: +4791

      TOMSON > житель СПб 10 минут назад

      У лидеров и основного состава не будет.

      1
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