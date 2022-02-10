«Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

Немецкая автомобильная марка «Фольксваген» летом прекратит сотрудничество с РФС.

По информации журналиста Максима Алланазарова, немецкий производитель автомобилей перестанет спонсировать российский футбол, потому что это не релевантно: темпы поставок автомобилей в Россию и производство сокращены.

Из-за прекращения сотрудничества РФС недосчитается порядка 250 миллионов рублей в год.

РФС и «Фольксваген» подписали четырехлетнее соглашение в июне 2019-го года.

До этого стороны сотрудничали с 2009 по 2016-й год.

Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами