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  • «Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

«Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

10 февраля 2022, 18:25
15

Немецкая автомобильная марка «Фольксваген» летом прекратит сотрудничество с РФС.

По информации журналиста Максима Алланазарова, немецкий производитель автомобилей перестанет спонсировать российский футбол, потому что это не релевантно: темпы поставок автомобилей в Россию и производство сокращены.

Из-за прекращения сотрудничества РФС недосчитается порядка 250 миллионов рублей в год.

  • РФС и «Фольксваген» подписали четырехлетнее соглашение в июне 2019-го года.
  • До этого стороны сотрудничали с 2009 по 2016-й год.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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Krasnodar 123
1644507012
АВТО-ВАЗ их заменит!!! Бабла у РФС будет ВАЛОМ!!!
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Теркчанин
1644508693
Весьма огорчен сим фактом,как же скомпенсировать такие потери?
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moskowcity-petrv
1644509173
Не Российский футбол!!!а несколько рож,с большими духовками
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R_a_i_n
1644509561
250 лимонов рублей. Недельный счет газпрома в столовке))
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Fusballer
1644511193
А население России сколько потеряет в этом году?
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neveldomha
1644517895
Свято место пусто не бывает.
Ответить
portero
1644520529
А кто эти лимоны получал????
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Stavr007
1644526942
да вообще п а х у ю им, щас вовка команду даст гос корпорации через 10 дочерних компаний начать спонсировать чемпионат и вуаля
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САДЫЧОК
1644558965
С такими не адекватами в РФС , скоро и сеть туалетов Воронежа не захочет заключать контракт !
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