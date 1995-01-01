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    «Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

    Немецкая автомобильная марка «Фольксваген» летом прекратит сотрудничество с РФС.

    По информации журналиста Максима Алланазарова, немецкий производитель автомобилей перестанет спонсировать российский футбол, потому что это не релевантно: темпы поставок автомобилей в Россию и производство сокращены.

    Из-за прекращения сотрудничества РФС недосчитается порядка 250 миллионов рублей в год.

    • РФС и «Фольксваген» подписали четырехлетнее соглашение в июне 2019-го года.
    • До этого стороны сотрудничали с 2009 по 2016-й год.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12079

      Fusballer 1 час назад

      А население России сколько потеряет в этом году?

      0
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      Рейтинг: +6346

      R_a_i_n 2 часа назад

      250 лимонов рублей. Недельный счет газпрома в столовке))

      4
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      ...
      Рейтинг: +642

      O-kolesov > R_a_i_n 55 минут назад

      Ха. Если бы. Возил на развозке газпромовских работяг. Мало того, что ни хрена им не платят так и кормят какой то баландой. Я по незнанию пообедал пару раз,
      так неделю с унитаза не слезал.

      0
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      Рейтинг: +6346

      R_a_i_n > O-kolesov 42 минуты назад

      Это для быдла. Бояре по другому чувствуют себя.

      0
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      Рейтинг: +1136

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Не Российский футбол!!!а несколько рож,с большими духовками

      6
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      Рейтинг: +39

      Теркчанин 2 часа назад

      Весьма огорчен сим фактом,как же скомпенсировать такие потери?

      0
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      Рейтинг: +2352

      Krasnodar 123 2 часа назад

      АВТО-ВАЗ их заменит!!! Бабла у РФС будет ВАЛОМ!!!

      4
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      Рейтинг: +2197

      фанат джигурды > Krasnodar 123 2 часа назад

      И Энгельсский завод Тролза.

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      Рейтинг: +36

      Chi4embl > Krasnodar 123 2 часа назад

      КоленВАЛОМ

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      Рейтинг: +2352

      Krasnodar 123 > Chi4embl 2 часа назад

      Скорее РАСПРЕДВАЛОМ

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      Рейтинг: +4443

      FENIX-SL > Krasnodar 123 2 часа назад

      медным ТАЗОМ накроется РПЛ
      туда и дорога этой лиге

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